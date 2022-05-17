А локоны ниже плеч: Полина Гагарина в струящемся белом платье с прозрачным корсетом предстала на «Жаре»

Полина Гагарина является одной из самых популярных исполнительниц в России. Она может похвастаться не только сильным вокалом, но и стройной фигурой. В свое время певица похудела после рождения сына и теперь старается держать себя в форме.

А после развода со вторым мужем Дмитрием Исхаковым артистка стала еще больше работать и сменила гардероб. Звезда недавно отдохнула с детьми в Дубае.

А вот 17 мая большая часть российского шоу-бизнеса собралась на премии «Жара Music Awards». Уже по-традиции к красной дорожке все готовились особенно тщательно.

Лариса Долина выбрала костюм с эффектом стройности, а Ксения Бородина предпочла атласный наряд с открытым плечом. Гагарина решила придерживаться романтического образа. Она вышла на публику в струящемся белом платье с прозрачным корсетом и ниспадающими рукавами. Артистка также опустила локоны ниже плеч.

35-летняя Полина подчеркнула свою хрупкую фигуру. Она восхитила всех присутствующих. А также ее осыпали комплиментами многочисленные поклонники. «Какая нежность», «Полина словно принцесса», «Бесподобный наряд», «Как вам идет», «Лебединая грация», «Талия просто осиная», «Слова даже не подобрать! Сказочно красиво», «Самая стройная певица», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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