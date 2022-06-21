Все при макияже: Прилучный запечатлелся с подросшей дочкой Муцениеце за кулисами

У экс-супругов подрастают дети: дочке Мие уже шесть лет, а вот сыну Тимофею девять лет. Муцениеце любит проводить с ними время. Недавно она показала, как готовит для них любимое блюдо — жареные макароны с сыром.

Но после съемок в шоу «Голос. Дети» актриса снова уехала. У нее состоялись съемки на природе. В это время за детьми приглядывал Прилучный. По всей видимости, он взял их с собой в театр.

На этот раз Павел запечатлелся в гримерке с макияжем на лице. Дочка нарисовала ему тени на веках. В кадре она красится уже сама перед зеркалом.