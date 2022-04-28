Рецепт, который обожают дети: Муцениеце показала, как накормила простым ужином сына и дочку

Бывшая жена Павла Прилучного приехала домой и устроила домашний ужин. У плиты она провела не больше 20 минут.

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она уже много лет снимается в кино. Многие зрители полюбили ее за роль в сериале «Закрытая школа», а некоторые знают ее благодаря шоу «Голос. Дети», где она выступает в роли соведущей Дмитрия Нагиевы.

Артистка славится своей открытостью. Она долго жила в браке с Павлом Прилучным, но в 2020 году они расстались. Теперь экс-супруги дружат и растят детей: Мию и Тимофея.

Недавно Агата уехала в Дагестан на съемки. Пока она работала, за наследниками приглядывал Прилучный. Но 28 апреля актриса оказалась дома. Она с радостью воссоединилась с детьми и решила приготовить их любимый ужин. Артистка отварила макароны, добавила сливочное масло, а потом обжарила их с ингредиентами, которые обычно есть в любом холодильнике.

Порой сын подбегал и ел сыр. Поэтому Мия дала важный совет — оберегать блюдо от детей, когда оно еще готовится. Наследники старались помогать маме.

«Перед вами рецепт блюда, ради которого ваши дети будут выезжать к вам домой из любой точки мира! Берем любые макарошки и просто варим. Трем сыр! Главное — охраняйте от детей! Смазываем сливочным маслом! Вываливаем макароны на сковородку! Нам нужна корочка. Насыпаем сыр, доводим до корочки, а потом нарезанные сосиски и два или три яйца», — поделилась звезда.

В итоге за столом Тимофей и его сестра уплетали макароны. Дочка Агата также наложила в тарелку овощей. Они готовы были объесться вкусным ужином. Поклонники восхитились советом актрисы. Многие признались, что макароны хоть и простое блюдо, но порой его не так просто сделать вкусным.

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