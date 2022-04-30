«Какая красивая!»: Муцениеце в платье на запах с эффектом мерцания появилась в финале шоу «Голос. Дети»

Актриса в романтическом образе восхитила публику. С ней на съемках были дети Павла Прилучного.

Агата Муцениеце уже давно снимается в кино. Она отметилась в сериале «Закрытая школа» и фильме «Тобол». А не так давно актриса снялась в комедии «Честный развод». Примечательно, что поклонники также ее знают, как жену Павла Прилучного.

Они почти 10 лет прожили вместе. Примечательно, что после развода артистка вскоре стала с ним дружить. Они вместе растят детей: дочку Мию и сына Тимофея.

За минувшие два года Агата постройнела. Она также стала выглядеть более женственно. Еще недавно актриса делилась кадрами из Дагестана, где находилась на съемках. А 29 апреля она была в Москве и сразу поехала на съемки шоу «Голос. Дети», который ведет с Дмитрием Нагиевым. Обычно Муцениеце носит комфортные повседневные наряды.

На этот раз она предстала в студии в черном платье на запах с декольте и разрезом. Наряд был украшен мерцающими стразами. Туфли на каблуке дополнили образ. Ей также сделали нежную укладку с кудряшками.

«Минутка лакировки», — отметила звезда. «Какая красивая Агата!» — восхитилась ей девушка из съемочной команды.

Поклонники тоже были сражены тем, как выглядит актриса. Многие признались, что еще не видели ее такой женственной. «Я не могу найти слов, чтобы описать вашу красоту», «Вам идут такие платья», «Шикарно выглядишь на экране», «Очень идут вам длинные платья!», «Нереально красивый образ!», «Как же хороша, какая грация!», «Ты сегодня ну очень элегантная», «Агата прекрасно выглядит, по-королевски», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, с собой Муцениеце взяла детей. Они являются поклонниками Басты и Егора Крида.

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