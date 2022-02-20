Сама утонченность: Шубская в длинном пальто в клетку и ботильонах отметилась на шопинге

Анастасия Шубская является младшей дочкой Веры Глаголевой. Актриса успела побывать на ее свадьбе, но вскоре умерла. Она не успела познакомиться с внуками. Шубская родила от хоккеиста сыновей: Сергея и Илью.

Пара живет в Вашингтоне, где и растит наследников. Однако они часто приезжают в Россию. Анастасия дружит со своими сестрами. Она поддерживает с ними теплые отношения.

На днях Шубская успела сводить старшего сына на тренировку, а также увидеться с подругами. Так как жена Овечкина зачастую выходит в свет, она решила пополнить гардероб. Накануне светская львица устроила шопинг.

Она покрасовалась в длинном пальто в клетку и ботильонах. Лаконичный наряд также дополнила черная водолазка. Анастасия покрасовалась в обувном магазине.

Ксения Бородина, Ани Лорак и другие модны тоже носят пальто. А так как скоро наступит весна, эта вещь снова будет акутальна. Поклонники восхитились тем, как выглядит жена Овечкина.

«Такая элегантная», «На перестаете восхищать», «Слов нет», «Очень красивая», «Пальто идеальной расцветки», «Какая в ыстройная! Прям модель», «Безумно красивая», «И не скажешь, что мама двоих детей», «Крутая», «Просто сногсшибательная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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