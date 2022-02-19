Стильно утеплилась: Ани Лорак в трендовой меховой панамке и пальто-халатке покрасовалась в автомобиле

Ани Лорак уже много лет выступает на сцене. Она привыкла к тому, что постоянно находится под прицелом камер. Артистка старается следить за своей внешностью.

И в 43 года она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Примечательно, что певица также научилась подбирать себе наряды. Ей нравится выглядеть женственно и современно. Не так давно она похвасталась шубкой и модными брюками.

После отпуска Лорак ни дня не сидит дома. Она ездит на съемки и встречи. На этот раз певица решила покрасовалась в своем зимнем аутфите. Она отметилась в меховой брендовой панамке и черном пальто-халате.

Артистка также дополнила образ солнцезащитными очками. К слову, такие теплые головне уборы стали трендом. Алла Пугачева, Анна Нетребко тоже носят зимние панамки. А стоят они около 80 тысяч рублей.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие осыпали ее комплиментами.«Какая вы классная», «Образ беподобный», «Эта панамка роскошная», «Как вы круто выглядите», «Просто шик», «Идеальная», «Что за женщина! Один восторг», «Ох, ну дива», «Теперь хочу такую шапку! Это бесподобно», «Ух ты! Вот это красотка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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