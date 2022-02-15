С акцентом на ноги: Шубская в майке и кожаной мини-юбке оторвалась с Бородиной на концерте Билана

Анастасия Шубская уже много лет счастлива в браке с Александром Овечкиным. Она подарила хоккеисту двоих сыновей: Сергея и Илью. Пара живет в Вашингтоне, но регулярно приезжает в Россию.

Они предпочитают важные семейные праздники устраивать в Москве, чтобы провести время с родными. Однако Овечкин регулярно ездит на сборы и игры в разные страны. По этой причине Шубская приехала с детьми в Москву без мужа.

Она видится с родными водит старшего сына на тренировки по хоккею, так как он уже пошел по стопам папы. Анастасия также гуляет по городу и показывает наследникам красочные места.

Но 14 февраля она решила посвятить время себе. Дочка Веры Глаголевой нарядилась в черную майку и кожаную мини-юбку. Жакет дополнял ее монохромный лук. Она подчеркнула свои стройные ноги. Шубская повеселилась на концерте Димы Билана. Там она встретила Ксению Бородину и Катю Жужу.

После выступления артиста жена Овечкина отправилась в караоке. Там она продолжила веселиться с подругами. Обычно Анастасия редко появляется на публике.

Но этот раз она с размахом отпраздновала День святого Валентина. Отметим, что муж регулярно ей звонит. Они поддерживают связь, что умиляет многих подруг светской львицы. А поклонники восхитились тем, как выглядит молодая мама.

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