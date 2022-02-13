Шубская запечатлела подросшего сына Овечкина в модном пуховике-бомбере на Красной площади

Анастасия Шубская провела насыщенный вечер, устроив променад в Москве. Она также пришла в гости к Марии Нахапетовой.

Анастасия Шубская — младшая дочка Веры Глаголевой. Она уже давно счастлива в браке с хоккеистом Александром Овечкиным. Пара в свое время устроила грандиозную свадьбу.

Но теперь они живут в Вашингтоне, но на родину приезжают каждый год. Анастасия очень близка со своими сестрами Анной и Марией Нахапетовыми. Недавно она снова приехала в Москву и даже отметилась на вечеринке своего отца Кирилла Шубского, который отпраздновал день рождения.

12 февраля Шубская устроила своим сыновьями Сергею и Илье прогулку. Они посетили ГУМ, а потом прошлись по Красной площади. Жена хоккеиста была в сером свитере, а вот старший сын облачился в модных пуховик-бомбер стеганый и шапку-хилиганку. У Сережи получился монохромный аутфит.

«Сережа, ты любишь Москву?» — спросила Анастасия. «И Вашингтон, и Москву», — заявил малыш.

После прогулки они оказались в гостях у Марии Нахапетовой. Там они устроили семейный ужин, а дети Овечкина смогли поиграть с двоюродной сестрой.

Поклонники восхитились семейными кадрами. «Какие клевые», «Сережа такой модник», «У вас замечательные дети», «Приятно знать, что вы так дружите с сестрами», «Как сыновья похожи на папу», «Умилительные кадры», «Анастасия, вы с родными, что может быть лучше», «Как вы похожи с сестрой», «Приятно видеть вас вместе», «Детки чудесные», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале