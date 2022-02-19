Шубская в джинсах скинни и шелковой блузке вышла в свет с сыном Овечкина и отцом-миллионером

Жена знаменитого хоккеиста появилась на празднике у певицы Жасмин, которая закатила банкет в честь 10-летия дочки.

Анастасия Шубская больше 5 лет счастлива в отношениях с Александром Овечкиным. Она является младшей дочкой актрисы Веры Глаголевой, но свою жизнь она с кино не стала связывать. Супруги живут в Вашингтоне.

Избранница уже подарила спортсмену двоих детей. У них подрастает сын Сергей и малыш Илья. Недавно вместе с наследниками Шубская приехала в Москву, а вот ее муж пока находится на сборах.

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Недавно Анастасия повеселилась с подругами и даже отметилась на концерте Димы Билана. А вот 19 февраля она пришла на праздник к певице Жасмин, которая устроила грандиозный банкет в стиле Лас-Вегаса в честь дня рождения дочки Маргариты.

Для выхода в свет жена Овечкина облачилась в джинсы скинни и черную шелковую блузку. Ботинки на шнуровке дополнили ее образ. Сын был в жакете. Также Шубскую сопровождал ее папа Кирилл Юрьевич, который является бизнесменом и миллионером.

На празднике было много развлечений для взрослых и детей. Более того, сын хоккеиста смог поиграть с другими маленькими гостями.

Поклонники восхитились тем, как выглядит звезда. Многие осыпали комплиментами молодую маму.«Как приятно смотреть», «Столько в вас статьи! И никаких платьев не надо», «Милота какая», «Ох, у вас папа так молодо выглядит», «Семейный выход в свет», «Просто красотища», «Вы такая стройная»«, «Сынок копия папы», «Какие вы все красивые», — стали писать пользователи Сети.

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