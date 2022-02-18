Тренды сезона: Стеша Маликова отметилась в трикотажном платье песочного цвета и бархатных сапожках

Стеша Маликова является дочкой Дмитрий Маликова и Елены Изаксон. Она с малых лет часто путешествовала и посещала с родителями светские рауты. Наследница певца окончила МГИМО.

Но уже во время начала пандемии она стала работать над своим брендом одежды, так как интересовалась модой. Теперь у нее есть свой шоурум. Она старается создавать трендовые и удобные наряды.

больше по теме Маркуше четыре года: Стеша Маликова в кожаных брюках предстала с братом на семейном празднике Дмитрий Маликов устроил домашнюю вечеринку в честь наследника.

Обычно Стеша носит платья в стиле бэби-долл, а также яркие костюмы. Также она создала более теплые наряды, которые подойдут для зимы и весны.

На этот раз дочка артистка облачилась в трикотажное платье песочного цвета и бархатные сапожки. Лук также дополнили пояс и миниатюрная алая сумочка. Маликова сделала акцент на ноги. Она поддержала тренд на трикотажные наряды.

«Уже можно с голыми ногами ходить?» — написала звезда.

Поклонники пришли в восторг от ее образа. К слову, Ксения Бородина недавно тоже отметилась в трикотажное платье, но белого цвета. «Очень нежная», «Какой идеальный наряд», «Вам можно ножки показывать», «Очень идут такие цвета», «Ох, какая красотка», «Смотря куда вы собрались, но в целом очень стильно», «Да, вы умеете выглядеть женственно», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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