Стеша Маликова в платье с принтом мильфлер и мюли цвета лимона отправилась ужинать на Мальдивах

Наследница известного композитора Дмитрия Маликова Стефания демонстрирует стильные наряды во время отдыха.

Окончание новогодних каникул в России для многих звезд не стало поводом завершить свой отпуск.

Так, продолжает чилить на Мальдивах дочь известного музыканта Дмитрия Маликова Стефания Маликова. Впрочем, она отдыхает здесь не одна, а вместе с родителями и младшим братом Марком.

Находясь на берегах Индийского океана, Стефания Маликова радует подписчиков фотографиями нереальных мальдивских красот, на фоне которых позирует в ярких нарядах.

Стеша дала понять, что на Мальдивах она вовсю нарушает режим. Например, очень поздно ужинает, чего не позволяет себе, когда находится дома, в Москве.

«Одиннадцать вечера. Время для ужина», — подписала снимок в сторис микроблога Стеша Маликова.

В кадре она предстала на фоне открытого шкафа, в котором висят ее наряды. На ужин Стефания Маликова облачилась в платье с трендовым принтом мильфлер с акцентом на талии и мюли ярко-желтого, скорее лимонного, оттенка. Образ Стефания дополнила маленькой белой сумочкой.

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