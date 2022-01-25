Маркуше четыре года: Стеша Маликова в кожаных брюках предстала с братом на семейном празднике

Дмитрий Маликов уже давно счастлив в браке с Еленой Изаксон. Они воспитали дочку Стефанию, которая окончила МГИМО и уже занимается собственным бизнесом. А в 2018 году артист снова стал отцом.

Суррогатная мама родила для пары сына, который получил имя Марк. Примечательно, что супруги даже родным не сразу сказали, что малыше. Дочка звезды с первых минут знакомства полюбила брата.

В последнее время Маликов часто возит семья в разные страны. Не так давно они отдохнули на Мальдивах. А вот 24 января супруги уже были дома. Они устроили праздник в честь сына, которому исполнилось четыре года.

Стеша в черной футболке и кожаных брюках вынесла праздничный торт. Все комнаты были украшены шарами. Темой вечера стали динозавры. Именинник красовался в полосатых брюках и рубашке с джемпером.

«С днем рождения, Маркуша», — написала Сташа.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что сын Маликова вырос. «До чего же ты красивый малыш», «Как быстро летит время, еще недавно мы придумывали тебе имя», «Такой красивый блондин», «Вы такие классные», «Очень хорошенький малыш», «Как Маркуша становится похож на своего папу!», «Это самое большое счастье в вашей жизни», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.