Оторвалась: Бородина в трикотажном платье мидакси и сапогах-трубах предстала в День влюбленных

Ксения Бородина много лет работает телеведущей. Она признавалась, что начинала карьеру в роли продюсера, а шоу «Дом-2» сделало ее знаменитой. Теперь Ксения также может похвастаться приличным состоянием.

После развода с Курбаном Омаровым она продолжила жить с дочками в загородном доме. Телеведущая стала чаще веселиться с подругами. Она решила наверстать упущенное, так как раньше полностью посвящала себя семье.

Недавно Бородина неделю провела на Мальдивах. Она решила отдохнуть, поэтому была с подругой. А вот накануне телеведущая вернулась в Москву.

Она решила День всех влюбленных провести насыщенно, поэтому забрала Марусю из школы, а Теону из садика. Они пришли домой и стали наряжаться. Ксения запечатлелась с целой корзиной цветов. Она решила утаить, кто подарил ей такой букет.

«Любовь — это самый мощный мотиватор, который двигает нас безвозмездно делиться всем ценным, что у нас и в нас есть, всех ещё раз с праздником, девочки, что вам подарили, делитесь в комментариях», — написала звезда.

Бородина нарядилась в трикотажное платье мидакси черного цвета с цепочкой вместо пояса. лук подчеркнул ее стройную фигуру. Она также надела сапоги-трубы, которые стали трендом сезона. Волосы телеведущая собрала в пучок. Она приехала на концерт Димы Билана, где повеселилась вместе с дочками. Поклонники восхитились тем, как она выглядит. «Очень миленькая», «Просто чудо», «Какой лук», «Платье лучшее просто», — стали писать пользователи Сети.

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