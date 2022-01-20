Зимний монохром: Стеша Маликова в плюшевом пальто и сапожках-трубах появилась на Красной площади

Стеша Маликова не так давно окончила МГИМО. Она с малых лет путешествовала и посещала светские рауты. Дмитрий Маликов не скрывает, что гордится дочкой.

Два года назад он помог ей запустить свой бизнес. Стефания всегда интересовалась модой, поэтому создала свой бред одежды. Она предпочитает носить легкие платья в стиле бэби-долл и уже давно поддерживает тренд на платки.

больше по теме Стеша Маликова в платье с принтом «мильфлер» и мюли цвета лимона отправилась ужинать на Мальдивах Наследница известного композитора Дмитрия Маликова Стефания демонстрирует стильные наряды во время отдыха.

Этой зимой Стеша решила создать нежную коллекцию нарядов. Если раньше она предлагала носить куртки-рубашки оверсайз, то теперь дочка певица носит трикотажные платья по фигуре.

А во время променада по Москве она устроила фотосессию на Красной площади. Маликова облачилась в плюшевое пальто и сапоги-трубы. Монохромный образ также дополнил кокошник. Она позировала у Кремля.

Поклонники восхитились элегантностью молодой бизнес-леди. Многие одарили ее комплиментами. «Загар вас очень украшает», «Белый так к лицу», «Какая красоточка», «Сапожки топовые», «Как мне нравится ваш стиль», «Тут все идеально», «Такая нежная», «Очень удачный образ», «Кокошник не к чему», «Очень стильно», «Белый так освежает», «Пальто роскошное», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.