Поддержала тренд: Муцениеце в дубленке цвета какао с плюшевым мехом похвасталась лифтолуком

Агата Муцениеце является известной актрисой. Она снималась в сериале «Закрытая школа» и даже становилась ведущей шоу «Голос. Дети». В 32 года артистка уже воспитывает двоих детей: Мию и Тимофея.

А вот с мужем Павлом Прилучным она развелась почти два года назад. Примечательно, что им удалось сохранить дружеские отношения. Недавно экс-супруги провели время вместе в Дубае.

Примечательно, что Агата после развода стала получать больше приглашений для съемок в кино. Более того, она похудела и стала облачаться в более женственные наряды. Накануне актриса вышла в свет в платье на запах.

А вот 26 января она похвасталась новым фото, на котором предстала в дубленке цвета какао и плюшевым мехом. Муцениеце похвасталась лифтолуком. Она сделала низкий хвост и макияж с акцентом на глаза.

Отметим, что дубленки стали хитом зимы. Алла Пугачева, Ольга Бузова и другие звезды уже носят такие наряды. Поклонники одарили звезду комплиментами. «Какая красивая», «Агата, очень идет», «Выглядите роскошно», «А вам так идет! Носите», «Агата, сколько у вас нарядов?», «Какой цвет! Очень необычно», «Мягкая и тепленькая», «Да, дубленка шикарная», — прокомментировали кадр пользователи Сети.

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