«Полный люкс! Как у мамы, даже лучше»: Пугачева щегольнула в дубленке цвета айвори, а Лиза — в шубке с вышивкой

Модельер Игорь Гуляев — частый гость в доме Примадонны. Даже новогоднюю ночь именитый кутюрье в компании четы Юдашкиных, Кристины Орбакайте, композитора Игоря Николаева, Юлии Проскуряковой и Алины Редель провел в подмосковном замке в деревне Грязь. Дизайнер одевает всю семью Аллы Пугачевой. Сама певица то и дело красуется в его бутике, а теперь еще и восьмилетняя дочка Примадонны — Лиза Галкина — устраивает в замке показы мод, примеряя шубку от именитого модельера.

Специально для дочери певицы Игорь Гуляев сшил приталенную шубку с вышивкой в виде весенних цветов. Лиза красовалась в обновке во дворе замка под восторженные комплименты отца. Шоумен Максим Галкин не переставал восхищаться тем, как идеально села шуба на фигурке их с Аллой дочери.

Кстати, дубленка цвета айвори есть и в звездном гардеробе самой Примадонны. Алла Пугачева на прогулке по центру Москвы с модельером Игорем Гуляевым щегольнула стильной обновкой с мехом. Певица отдала предпочтение укороченной дубленке на межсезонье. Изюминкой образа стала пышная юбка с мерцающей органзой.

«Полный люкс! Как у мамы, даже лучше», «Ну Лиза и модница!», «А Максим-то какой молодец! Восхищается дочуркой», «Супер! И мама, и дочка — обе принарядились», «Лиза получает все самое лучшее! Ей позавидуют и девочки-подростки», «Ох, какая шубка! Да еще и с цветочками», «От-кутюр», «Небось стоит дорого!» — пишут фолловеры.

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