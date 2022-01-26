Агата Муцениеце в платье на запах и трендовых ботинках сезона появилась на красной дорожке

Бывшая жена Павла Прилучного появилась на премьере фильма «Один на один». Она выбрала монохромный образ.

Агата Муцениеце является одной из самых известных молодых актрис. Она снималась в сериале «Закрытая школа» и картине «Тобол». Почти 10 лет артистка прожила в браке с Павлом Прилучным.

Однако они развелись в 2020 году. Даже ради детей Агата решила не сохранять союз. Примечательно, что спустя время ее стали чаще приглашать на съемки в новые проекты. Более того, она похудела и стала выбирать более женственные наряды.

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Недавно Агата вернулась с отдыха в Дубае, где не только провела время с детьми, но и увиделась с бывшим мужем. Однако они не воссоединились, а просто устроили совместную прогулку с наследниками в парке.

Оказавшись в Москве актриса призналась, что звезда сериала «Мажор» стал ее главным разочарованием. Накануне Муцениеце впервые за долгое время вышла в свет. Она посетила премьеру фильма «Один на один».

Примечательно, что актриса облачилась в длинное платье на запах и трендовые сапоги сезона на тракторной подошве. Примечательно, что именно такая обувь популярна в этом сезоне. Поклонники одарили Агату комплиментами. Наряд подчеркнул ее талию.

«Какая красивая», «Очень элегантно», «Выглядишь бесподобно», «Агата, ты прям сияешь», «Просто глаз не оторвать», «Какая вы стройная», «Ой, платье такое простое, но вы в нем роскошная», «Хочется вами любоваться», «Паша упустил такую красотку», — стали писать пользователи Сети.

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