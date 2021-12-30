Все утеплились: Муцениеце в стеганом пуховике отправилась на променад с детьми Прилучного

Актриса накануне Нового года провела целый день с дочкой и сыном.

Агата Муцениеце уже больше 10 лет снимается в кино. Она прославилась, когда снялась в сериале «Закрытая школа». Тогда актриса познакомилась с Павлом Прилучным.

Они поженились и долгое время считались одной из самых крепких пар в отечественном шоу-бизнесе. Но в 2020 году супруги развелись. Агата переехала из дома в квартиру с двумя детьми. Несмотря на то что Прилучный проводит время с наследниками, большую часть времени Тимофей и Мия находятся с мамой.

В последнее время у Муцениеце было много съемок. Она даже участвовала в шоу «Ледниковый период», что отнимало у нее много сил. Однако 30 декабря актриса устроила себе выходной и весь день посвятила детям.

Она поделилась кадрами, на которых запечатлелась с 8-летним Тимофеем и 5-летней Мией. Артистка облачилась в серебристый стеганый пуховик-дутик и шапочку-ушанку.

В лифте Агата покрасовалась с у зеркала. Она также утеплила детей, которые были в пуховиках. С ними отправился гулять и пес по кличке Кефир.

«Идем в магазин, прогуляемся! Что у тебя там в пакете? Перчатки, камера», — сказала актриса. «Там еще и мышка. А это мамина камера», — рассказала Мия. «Сейчас влог будем снимать! И Кефирчик с нами!» — отметила Муцениеце. «Ну что, как вам мой домашний лучок? Кажется, отлично», — заявила звезда.

Поклонники отметили, что наследники Прилучного подросли. Актриса несколько месяцев не показывала детей. «Какие красавцы», «Вы крутая мама», «Вот это компания», «Как же Тимофей похож на отца», «Сын просто копия Прилучного», «Такие все красивые», «Вы очень классная», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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