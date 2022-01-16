Хит этой зимы: Ани Лорак покрасовалась в пуховике-дутике Burberry и ультрамодных сапогах-трубах

Ани Лорак является одной из самых успешных украинских исполнительниц. Она регулярно дает концерты. Певица славится не только своим сильным голосом, но и чувством стиля.

Артистка признавалась, что любит носить женственные наряды, которые подчеркивают достоинства ее фигуры. На сцене она зачастую появляется в роскошных платьях со стразами. А вот в обычной жизни ей нравится носить более лаконичные образы.

Примечательно, что после праздников, которые Лорак провела с дочкой Софией, она снова дает концерты и путешествует. Певица обычно редко демонстрирует личные кадры. Но на этот раз она решила похвастаться своим зимним аутфитом. Певица покрасовалась в машине в дутом пуховике Burberry. Она ехала в машине, но ее объемный наряд был виден.

А вот позже Лорак решила запечатлеться уже в полный рост. Она осталась в черных лосинах и сапогах-трубах на каблуке. Примечательно, что такая обувь стала трендовой в этом сезоне.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. К слову, по словам Эвелины Хромченко, именно такие объемные пуховики стали хитом сезона. «Ну что ха красотка», «Вы очаровательны», «Хочу такой пуховик», «Вы даже в тотал блек образе выделяетесь», «С такой фигурой можно носить все», «Такая вы красотка»,»Очень крутые сапожки«, «Наша дива», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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