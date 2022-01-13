«Привет с Марса!»: Нетребко в трендовом пуховике в стиле «одеяло для слона» появилась в Альпах

Оперная дива приехала в детокс-клинику в Австрии. Она начинает утро с прогулок по лесам и горам.

Анна Нетребко является одной из самых известных российских артисток в мире. Ее гастроли расписаны на годы вперед. Певица зачастую выступает на сцене с мужем Юсифом Эйвазовым.

Она счастлива с ним в браке, но общих детей у них нет. Однако избранник полюбил ее сына Тьяго от первого брака, как родного. Недавно звездная семья провела время в России. Они гуляли по Москве и веселились с друзьями.

А вот на днях Анна прилетела в Австрию, где уже давно живет. Однако она приехала не в Вену, где находится ее квартира, а в Альпы. Там артистка расположилась в детокс-клинике, чтобы поправить здоровье.

Утро она начала с прогулки по склонам и лесам на морозе. Так как певица славится своим чувством стиля, она принарядилась. Нетребко запечатлелась в трендовом пуховике в стиле «одеяло для слона».

На такие объемные пуховики рекомендовала обратить внимание Эвелина Хромченко. Более того, оперная дива выбрала белый цвет с разводами, что тоже является актуальным.

«Есть жизнь на Марсе — нету жизни на Марсе — науке это неизвестно! Привет с Марса!» — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Анна. Многие осыпали ее комплиментами. «Супер марсианка», «Сама безусловно королева! А фон какой бесподобный», «Вы прям всегда выделяетесь», «Какой стильный лук», «Ох, Анна, какая вы крутая», «Очень ждем ваши выступления», — прокомментировали пост подписчики.

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