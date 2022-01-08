Дива без макияжа: Ани Лорак в черной толстовке и бейсболке предстала с дочкой в кинотеатре

Ани Лорак является популярной певицей. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. Однако артистка привыкла к регулярным гастролям. Ко всему прочему, она всегда подбирает себе женственные образы для выступлений.

У певицы за годы работы появился свой вкус в одежде. Также она следит за фигурой, поэтому носит, платья, юбки лосины и боди. Но когда звезда проводит время с родными, то позволяет себе расслабиться.

Если в декабре Лорак ездила на съемки, выступила с дочкой на шоу и давала несколько концертов, то в январе она устроила себе отдых. Новый год певица отметила в гостях у Филиппа Киркорова.

А 7 января она отправилась в кинотеатр с наследницей. Они запечатлелись перед сеансом в заме с попкорном в руках. Каролина (настоящее имя звезды, — Прим. ред.) была без макияжа. Она надела черную толстовку и бейсболку в тон.

«С Рождеством! Мы желаем мира, добра и любви!» — сказала артистка.

София нежно поцеловала свою маму. Поклонники были тронуты таким проявлением чувств. Многие отметили, что девочка растет копией мамы.

«Какие классные», «София так выросла», «Очень мило», «Каки идеальные отношения», «Каролина вырастила свою копию», «Ну что за чудесный ребенок», «У вас прям идеальный вечер», «Такая она милая», «Ну просто чудесные», «Лорак, идеальная мамочка», «без макияжа еще краше», — прокомментировали пост подписчики.

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