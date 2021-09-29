Ани Лорак: как талантливая девочка из интерната покорила сцену и стала одной из самых популярных певиц

В этом году певица Ани Лорак стала одним из главных ньюсмейкеров последних лет, когда обвинила Константина Меладзе в харассменте. Правда, потом объяснилась: ее не так поняли, продюсер ни в чем не виноват. Многие встали на сторону звезды, вслед за ней другие артистки совершили подобные признания, вспоминая о своем опыте домогательств со стороны сильных мира сего. Как бы то ни было, Лорак вновь подняла острую тему о том, с чем приходится сталкиваться женщине в мире властных мужчин.

Вместе с тем, свой путь к славе и признанию Лорак никогда не считала легким. Ей всегда приходилось пробиваться к цели, которую она поставила еще в дошкольном возрасте. Но силы ни разу не подводили, поскольку закалку будущая звезда получила в интернате.

Ани Лорак: родители, детство, настоящее имя, рост, вес

Будущая народная артистка Украины Ани Лорак родилась под именем Каролина Мирославовна Куек в многодетной украинской семье 27 сентября 1978 года в городе Кицмань Черновицкой области Украины. Мать Жанна Васильевна была диктором на радио, отец Мирослав Иванович — дирижером по образованию. Родители развелись еще до рождения девочки – очередная беременность матери не повлияла на решение о разрыве.

Каролина была самой младшей в семье. Брат Сергей был старше нее на 7 лет, Игорь – на 2 года. «Мой старший брат по сути выполнял функцию папы: он гладил мне мои носки, платьюшки, учил меня петь, на гитаре подбирать мелодии. И я знала, что он мой защитник», — рассказывала она о своем детстве.

Детство Каролины прошло в нищете – пустым был не только кошелек семьи, но и холодильник. Есть было буквально нечего, и мать приняла решение отдать детей сначала в круглосуточный садик, а затем в школу-интернат. Маленькая девочка даже радовалась этому — дома холодно и нет еды, а там всегда тепло, сытно и даже выдают одежду. Ведь девочка донашивала вещи за своими братьями.

«Мне хотелось найти друзей, семью, общаться – всего этого мне не хватало, плюс я знала, что со мной братья, я под прикрытием, шефство надо мной есть. И я была счастливой девочкой», — вспоминала те годы артистка.

В интернате Каролина Куек стала заниматься пением и выступать на школьных праздниках, хотя мечтал о сцене у нее появилась еще в 4 года. Директор заведения даже шила ей наряды на конкурсы, в которых она участвовала и побеждала.

Брат Сергей не только заменил отца, но и внушил сестре, как она талантлива и обязательно станет звездой, поощрял ее заниматься пением и восхищался. Выпустившись из интерната, он отправился по контракту в Афганистан, надеясь заработать, получить квартиру и забрать Каролину поскорее из интерната, но трагически погиб.

В 1992 году, когда Каролине было 14 лет, она приняла участие в конкурсе «Первоцвет», на который попала благодаря одному лишь желанию – ни песни, ни костюма у нее поначалу не было. Наряд она смогла добыть – в этническом уголке интерната, посвященном быту и культуре украинского народа. В итоге с песней «Украиночка» Куек заняла второе место. Там она знакомится со знаменитым украинским продюсером Юрием Фалесой, с которым заключает контракт.

Кстати, многих поклонников интересует, какой рост у Ани Лорак. Рост певицы небольшой — всего 164 сантиметра. И ранее красотка очень комплексовала по этому поводу. К тому же, у нее была короткая стрижка, что, по ее мнению, не прибавляло ей привлекательности. Когда одноклассники узнали, что Каролина мечтает петь, высмеяли — с таким ростом, мол, сцены ей не видать.

«На насмешки я не отвечала – просто плакала, когда шла из школы домой. Но однажды узнала, что я одного роста с Мадонной, мы обе – 164 сантиметра. Это меня и вдохновило, я добилась успеха», — рассказывала артистка.

Ани Лорак: карьера, псевдоним, Евровидение

Контракт с Юрием Фалесой за будущую знаменитость подписала мама – Каролине было 15 лет. И она признавалась: «Я была тогда готова подписывать любые контракты, потому что мне особо не было что терять. С одной стороны, интернат и безысходность, с другой – бедность». И спустя год она снова выступает на конкурсе «Первоцвет», где становится победительницей.

В 1995 году Каролина берет новую высоту – выступает на конкурсе «Утренняя звезда», прославившем ее по-настоящему. Именно тогда девушка берет свой псевдоним Ани Лорак: на проекте уже была одна Каролина, и чтобы не было пересечений, вокалистка делает палиндром из своего имени. После выступления она становится популярной, карьера идет в гору, появляются новые проекты и перспективы.

В том же году артистка выпускает свой первый альбом «Хочу летать», изданный шеститысячным тиражом. В следующем году в Нью-Йорке побеждает в конкурсе Big Apple Music 1996 Competition, становясь все более знаменитой за пределами родной страны.

1997 год ознаменовался выходом в свет второго альбома «Я вернусь», затем отправилась в тур по Европе и США. Год за годом в ее копилке появлялись все новые награды, и в 1999-м певица становится самой молодой обладательницей звания Заслуженной артистки Украины.

Начало нового века было ознаменовано серией успешных проектов и выпуском нескольких альбомов подряд, которые стали золотыми: «Там, где ты есть…» (2001), «Мечтай обо мне» (2003), «Ани Лорак» (2004 год), Smile (2005 год), «Расскажи» (2006). С песней Smile на волне бешеной популярности Лорак намеревалась представить родную страну на Евровидении в 2005 году, но отбор не прошла.

В 2007 году звезды выпускает восьмой по счету альбом «15», ставший платиновым, а в следующем году представляет Украину на Евровидении-2008. Ее продюсированием на главном вокальном шоу континента занимается Филипп Киркоров. Он и написал песню Shady Lady, с которой красотка занимает второе место, уступив в финале Диме Билану. С тех пор ее популярность не знает границ – ее обожают миллионы фанатов на постсоветском пространстве.

После Евровидения звезда переезжает в российскую столицу. Здесь она принимает участие во множестве проектов, включая музыкальное шоу «Призрак Оперы», записывает дуэты со многими знаменитостями: Стасом Михайловым («Холодно»), Полиной Гагриной («Обернись»), с Эмином («Я не могу сказать») и другими.

Повлияли на карьеру Ани Лорак в родной Украине политические события. После присоединения в 2014 году Крыма к России концерты многих артистов, включая Каролину Куек, стали нежелательными в Незалежной, поскольку продолжали выступать в России.

В тот год выход на сцену Киева Ани Лорак оказался в эпицентре огромного скандала: настроенные против приезда звезды активисты устроили акцию протеста у дворца «Украина», забрасывали бутылками пришедших послушать кумира людей. И на три года путь на родную сцену звезде был закрыт.

Но популярность артистки на родине при этом не снизилась. В 2017 году на большом праздничном концерте Ани Лорак появилась как специальный гость и с триумфом выступила перед многочисленной любящей публикой. Она неоднократно летает в Киев, признается, что обожает этот город и любит свою страну – гражданство Ани Лорак украинское, и менять его она не планирует.

Шоу Ани Лорак, с которыми певица гастролировала не только в СНГ, но и США, Канаде и ОАЭ, по признанию многих экспертов, встает в один ряд с мировыми селебрити. В 2013 году она презентовала шоу «Каролина», с которым триумфально выступала до 2016 года. В 2018 году новый этап в творчестве ознаменовало шоу Diva, которое артистка посвятила всем выдающимся женщинам планеты, а в 2019 году представила на суд поклонников новое шоу – The Best.

Многие знаковые хиты артистка написала сама. В них она отразила переживания, которые предшествовали появлению хитов. Например, композиция «Ты еще любишь» (2017) возникла в ответ на происходящие между ней и мужем Муратом Налчаждиоглу событиям. Сама звезда всегда говорила, что сцена помогает ей излечивать душевные раны и становится «местом силы».

Также среди авторов песен Лорак – Макс Барских, Константин Меладзе, Филипп Киркоров. Поп-король российской эстрады, кстати, стал крестным отцом дочки Ани Лорак, они тепло общаются и поддерживают друг друга.

Ани Лорак: другие проекты, благотворительность

Помимо сцены, Лорак проявила себя во многих других сферах. Например, она выступала в мюзиклах, которых за ее карьеру оказалось порядка полутора десятков, снималась в кино и сериалах, была лицом косметического бренда, а также занималась общественной деятельностью.

В 2004 году певица становится послом Доброй воли ООН по вопросам ВИЧ/СПИД на Украине, а в 2013 году — голосом программы по усыновлению «Сиротству — нет!» благотворительного фонда «Развитие Украины», и пишет песню «Снится сон», которую посвятила теме сиротства.

На шоу «Голос Украины» в 2014 году звезда стала одним из наставников. В аналогичной ипостаси звезда появилась и в российской версии проекта на Первом канале в 2018 году.

Ани Лорак: личная жизнь

Первые отношения начались у 16-летней Ани Лорак с 33-летним Юрием Фалесой. В какой момент он перестал быть просто продюсером, певица затрудняется сказать. И испытывала ли она настоящую любовь, тоже не знает.

«Очень сложно сейчас объяснить, что это за чувство. Потому что сначала это было чувство дружбы, благодарности, какое-то больше со словом «спасибо» за все то, что он для меня делал и как в меня верил, как меня поддерживал. То есть любовь-благодарность», — рефлексировала звезда в студии программы «Судьба человека».

Продюсер был женат, имел двоих детей. Но Лорак уверяет, что когда появилась она, брак Фалесы уже трещал по швам. И они стали жить с Фалесой гражданским браком, который продлился до 2005 года. «Мне было очень интересно с ним, потому что человек начитанный, человек старше меня, опытнее. И для меня он был какая-то книга, которую я читала», — отзывалась о своем первом мужчине артистка.

Еще будучи в отношениях с Юрием Фалесой, Ани Лорак знакомится с известным украинским футболистом Сергеем Ребровым, ставшим главным тренером национальной сборной. Они встречаются на концерте в Лондоне, и певица влюбляется в него. Но женатый спортсмен предложил ей быть любовницей, к чему она оказалась не готова. Это было большим ударом для нее и разбило сердце. Она с головой ушла в творчество, написала несколько ставших хитами песен, вошедших в платиновый альбом.

В 2005 году Лорак, расставшись с Фалесой как с продюсером – закончился контракт, — и как с гражданским мужем, улетает отдыхать в Турцию. Там артистка знакомится с дерзким и обаятельным турком Муратом Налчаджиоглу.

Мужчина работал в отеле менеджером, но не узнал в красотке знаменитость. Он пленяет ее сердце, и целый год они общаются онлайн. Чувства вспыхивают вновь, когда звезда появляется в стенах отеля снова, и через три года, в 2009 году они играют свадьбу. А через два года у них рождается первенец — дочка София.

Ради Лорак турецкий муж переезжает в Киев. Здесь артистка покупает ему несколько ресторанов, но «отблагодарит» он ее вскоре достаточно жестоко – в одном из заведений мужчину застукают с другой.

Вскроется измена, которую исполнительница не сможет простить и подаст на развод. Точка в отношениях будет поставлена в 2019 году. От турецкого мужа у Лорак растет 10-летняя дочь София, которая очень похожа на отца.

В том же году, едва разведясь, Ани Лорак начинает отношения с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом. Звезды старательно скрывали связь, но слухи быстро просочились в прессу. К тому же, заговорили о том, что артистка ждет от бойфренда ребенка.

Пикантности ситуации придавал тот факт, что мужчина был женат на певице Татьяне Решетняк. Но роман закончился в начале 2020 года. С кем сейчас встречается Ани Лорак, неизвестно. Она старается не афишировать личную жизнь.

Ани Лорак: скандал с Константином Меладзе

В интервью Борису Корчевникову на программе «Судьба человека» (апрель 2021 года) Ани Лорак много откровенничала. Она впервые рассказала, почему и как развелась с турецким мужем, вспомнила короткую, но болезненную любовь к украинскому футболисту, а также свое несостоявшееся сотрудничество с продюсером Константином Меладзе.

Певица поведала, что Меладзе-старший сам предложил ей свое покровительство в мире шоу-бизнеса, которое хотел основать на личных отношениях — по словам Ани, Константин испытывал к ней симпатию. Звезда отказала. И дала понять, что этот человек всем своим подопечным давал «зеленый свет» в шоу-бизнес через постель.

«Мы все взрослые люди, и все понимаем. Это такой момент, на что ты готова пойти ради популярности, известности и так далее. Те условия, которые он предлагал своим артистам — они были готовы. А я не готова. Я хочу заметить, что никого не осуждаю. Каждый человек выбирает свою линию жизни», — заметила во время интервью певица.

Заявление звезды не осталось незамеченным. Разразился настоящий скандал. Кто-то встал на сторону Ани Лорак, кто-то осудил. Тут же высказался Меладзе-младший, который заявил, что украинская исполнительница сама не знает, зачем это «ляпнула», поскольку его старший брат ее не домогался: «Лорак не входила в сферу его интересов». Вторила мужу экс-солистка «ВИА Гры» Альбина Джанабаева:

«Я знаю его совершенно другим. Может, кто-то знает его с другой стороны. Он тонкий и ранимый. Его легко обидеть. Если нужно будет его защитить, то я это сделаю. У нас были продюсерские и товарищеские отношения. Я уважаю этого человека безмерно», — высказалась в интервью «Осторожно, Собчак» Джанабаева.

Некоторое время спустя Ани Лорак поспешила оправдаться. Она заверила, что ее не так поняли. «Были сделаны неправильные выводы из моего интервью. После чего началась необоснованная публичная травля человека, к которому я с уважением и любовью отношусь, — к великому композитору Константину Меладзе. Я прошу всех вас оставить эту тему в покое», — попросила звезда.

Как похудела Ани Лорак

Певица Ани Лорак в 2011 году впервые стала мамой. За время беременности она набрала в весе 16 килограммов, которые уходили не так быстро, как ей хотелось бы. И чтобы вернуться в форму, ей пришлось сесть на диету – отказаться от сладкого, выпечки, жареного, не есть после 19 ч и потреблять много воды. В общей сложности, она смогла избавиться от 15 килограммов. Сейчас артистка весит 49 килограммов.

Ани Лорак: пластика

Очень многих поклонников интересует, прибегала ли Ани Лрак к помощи пластических хирургов. Портал Teleprogramma.pro с помощью эксперта по красоте выяснил, что у звезды все свое. Единственное, что явно бросается в глаза, — это филлеры в области скул и щек. Качество кожи помогли подтянуть инъекции витаминов.

Также не отказалась звезда сделать губки пухлее. Они у нее в последнее время стали выглядеть аппетитнее. Но по форме остались достаточно аккуратными и естественными.

Ани Лорак: доходы

Основным источником доходов украинской поп-дивы являются концерты и корпоративы. Сколько зарабатывает Ани Лорак, подсчитал журнал Forbes Украина. В разное время исполнительница была в рейтингах самых популярных и высокооплачиваемых звезд. Например, в 2012 году она вошла в топ-25 самых дорогих селебрити страны, заняв третье место. Известно, что за новогодний корпоратив певица просит от 30 до 70 тысяч долларов. Причем, что интересно, звезда не раз признавалась, что на организацию своих грандиозных музыкальных программ она тратит больше, чем получает.

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