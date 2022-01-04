Танцы у елки: Лорак в пуховике-баллоне Fendi и лосинах отметила Новый год с дочкой в гостях у Киркорова

Певица главную ночь в году провела в особняке короля отечественной эстрады, который устроил шумную вечеринку.

Ани Лорак является одной из самых популярных украинских исполнительниц. После поездки на «Евровидение» армия ее поклонников увеличилась. Примечательно, что она много гастролирует, но при этом артистка успевает уделять время дочке Софии.

А вот с мужем Муратом Налчаджиоглу она давно рассталась. Примечательно, что бывшие супруги иногда видятся на праздниках у друзей.

Недавно состоялся главный праздник — Новый год. Одни звезды даже в особенный день работали, а другие посвятили время родным.

Лорак приехала в гости к Филиппу Киркорову, который устроил вечеринку для близких. Певица взяла с собой подросшую наследницу. Хозяин дома устроил застолье, но основной праздник прошел на улице, где была установлена праздничная елка.

Лорак отметилась в лосинах и пуховике-баллоне Fendi с объемным капюшоном. Певица предпочла стильный монохромный образ. А вот ее дочка была в сливочном пуховике оверсайз и шапочке с принтом под шахматы. Не обошлось без танцев у елки.

Поклонники осыпали комплиментами звездную семью. Киркоров веселился с гостями и много танцевал. Снежная погода создала сказочную атмосферу.

«Как у вас красиво», «Ну просто прелесть», «Ну просто прелесть», «Лорак самая красивая», «Киркоров умеет устраивать праздники», «Какие у вас стройные ножки», «Бесподобно хороши», — стали писать пользователи Сети.

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