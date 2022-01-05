«Нам очень хорошо»: разведенная Ивлеева уехала в зимний отпуск с мамой и братом

После празднования Нового года популярная телеведущая и блогер Настя Ивлеева улетела отдыхать в Мексику. 5 января она поделилась с поклонниками фото и видео из своего отпускного путешествия.

«Хочется отметить что улететь в отпуск на январские, было лучшим решением в моей жизни! я всегда его игнорировала и пыталась работать… И все это было не продуктивно и никому не нужно. Наконец-то и я поняла то, что силы и энергию нужно восстанавливать и восполнять! Чтобы вдохновения хватило потом на весь год!» — пишет Анастасия в Instagram.

Разведенная 30-летняя звезда улетела отдыхать не одна, но в спутники себе взяла не бывшего мужа и не нового возлюбленного. Компанию ей составили мать и брат.

«Вторым лучшим решением было взять с собой маму и брата! Мы вместе, и нам очень хорошо, — добавила Ивлеева. — Особенно любопытно смотреть за тем, как они что-то пробуют или видят (на самом деле все!) впервые».

Добавим, что брак звезды Интернета и рэпера Элджея начался в 2019 году, но уже летом 2021-го пара объявила о расставании. Бывшие возлюбленные иногда еще появляются на публике вместе, и поклонники гадают, возможно ли их воссоединение.

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