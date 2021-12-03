«Без тебя умираю»: Элджей выпустил песню о сердечных страданиях после «воссоединения» с Ивлеевой

Бывшие муж и жена стали проводить время в компании друг друга.

Исполнитель Элджей опубликовал в своем микроблоге музыкальный ролик новой лирической композиции. Примечательно, что трек повествует о любовных переживаниях.

Напомним, в этом году Элджей и Настя Ивлеева развелись. Однако недавно знаменитости стали интриговать поклонников совместными снимками, на которых артист и блогер выглядят счастливыми.

После таких фото рэпер Элджей поделился новой композицией, в которой поет о сильных чувствах к женщине.

«Бэйби, я больше не хочу никогда и никого любить. И я тебя не подпущу, бэйби, я должен быть один, без обид. Детка, все что хочешь забирай. Самой темной ночью я мечтаю встретить тебя снова. Я умираю, без тебя умираю», — исполнил Элджей.

Слушатели молодого артиста уверены, что трек адресован бывшей жене музыканта. Поклонники считают, что Элджей до сих пор не может забыть Настю Ивлееву.

Напомним, ранее Настя Ивлеева опубликовала общий снимок с бывшим мужем на личной странице в Instagram. Поклонники знаменитости удивились, увидев совместное фото экс-пары.

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