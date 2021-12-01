Счастливы вместе: Настя Ивлеева и Элджей воссоединились

О разводе Насти Ивлеевой и Элджея стало известно в августе, хотя они расстались еще в апреле. Причины расставания пара не называла. После этого рэпер посвятил бывшей жене песню, которая не понравилась телеведущей. По ее словам, расставание прошло без скандалов, они просто стали друг другу как брат и сестра.

А накануне Ивлеева разместила в своем инстаграме снимок бывшего мужа. Элджей позировал в «Гелендвагене». Фанаты тут же решили, что бывшие супруги воссоединились. Хотя это маловероятно. Возможно, блогерша и музыкант решили возродить былую дружбу и просто приятно проводят время вдвоем.

Добавим, что после развода дом в Подмосковье и дорогие автомобили отошли к Насте.

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