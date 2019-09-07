НОВОСТИ

Ивлеева с мужем провели роскошный медовый месяц в Италии

Не так давно популярная блогерша вышла замуж за рэпера Элджея.

Ивлеева с мужем провели роскошный медовый месяц в Италии
Ивлеева отдохнула с мужем на Сицилии/hgloballookpress.com

Популярная блогерша Настя Ивлеева, которая сыграла свадьбу с рэпером Элджеем, устроила себе роскошный отдых в Италии на берегу Средиземного моря. Впрочем, позволить себе она это, конечно, может, как и ее супруг. Музыкант далеко не бедный человек, а Ивлеева входит в рейтинг самых успешных звезд шоу-бизнес по версии Forbes.

На Сицилии звезды, к примеру, арендовали шикарную яхту. Они плавали на ней вокруг острова и рассматривали близлежащие городки. Надо отметить, что аренда яхты — удовольствие не самое дешевое. Стоимость начинается от 2500 евро за сутки. В бархатный сезон цена возрастает до трех тысяч евро.

На суше звезды жили в очень известном местечке Таормин. Они арендовали огромную виллу с панорамным видом на Средиземное море. Аренда такой виллы в сезон достигает тысячи евро в сутки.

Супруги в Италии обедали в колоритных ресторанчиках. Они пробовали различные морские блюда. Кстати, в знак своей беззаветной любви друг к другу звезды сделали в Италии по татуировке. Теперь у них на руке красуются одинаковые изображения брачных колец. Отметим, что не так давно звезды вернулись с отдыха и приступили к трудовым будням, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что слухи о свадьбе знаменитостей ходили очень давно. При этом сами молодые люди, у которых огромная армия подписчиков, предпочитали свои отношения не комментировать. Лишь недавно стало известно, что теперь они супруги.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

ИталияНастя ИвлееваСицилияСредиземное мореЭлджей

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ивлеева с мужем провели роскошный медовый месяц в Италии
Интересно?
Поделись с друзьями: