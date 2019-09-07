Ивлеева с мужем провели роскошный медовый месяц в Италии

Не так давно популярная блогерша вышла замуж за рэпера Элджея.

Популярная блогерша Настя Ивлеева, которая сыграла свадьбу с рэпером Элджеем, устроила себе роскошный отдых в Италии на берегу Средиземного моря. Впрочем, позволить себе она это, конечно, может, как и ее супруг. Музыкант далеко не бедный человек, а Ивлеева входит в рейтинг самых успешных звезд шоу-бизнес по версии Forbes.

На Сицилии звезды, к примеру, арендовали шикарную яхту. Они плавали на ней вокруг острова и рассматривали близлежащие городки. Надо отметить, что аренда яхты — удовольствие не самое дешевое. Стоимость начинается от 2500 евро за сутки. В бархатный сезон цена возрастает до трех тысяч евро.

На суше звезды жили в очень известном местечке Таормин. Они арендовали огромную виллу с панорамным видом на Средиземное море. Аренда такой виллы в сезон достигает тысячи евро в сутки.

Супруги в Италии обедали в колоритных ресторанчиках. Они пробовали различные морские блюда. Кстати, в знак своей беззаветной любви друг к другу звезды сделали в Италии по татуировке. Теперь у них на руке красуются одинаковые изображения брачных колец. Отметим, что не так давно звезды вернулись с отдыха и приступили к трудовым будням, сообщает «Комсомольская правда».

Добавим, что слухи о свадьбе знаменитостей ходили очень давно. При этом сами молодые люди, у которых огромная армия подписчиков, предпочитали свои отношения не комментировать. Лишь недавно стало известно, что теперь они супруги.