«У сына начались каникулы»: Нетребко в плюшевой панамке и меховом полушубке предстала на шопинге

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных артисток. Она привыкла к постоянным гастролям. Певица не скрывает, что живет сценой. Более того, у нее около 500 концертных костюмов.

Она каждый раз появляется на публике в новых образах. Примечательно, что в обычной жизни звезда также предпочитает одеваться с иголочки. Она восхищает своим вкусом не только стилистов, но и историка моды Александра Васильева.

Нетребко предпочитает совмещать работу и отдых. Она регулярно дает концерты. Не так давно певица отметилась в Милане, где провела около месяца. Как только артистка вернулась в Вену, где у нее своя квартира, она нарядила елку и украсила весь дом.

Ее сын Тьяго учится в школе. Оперная дива 21 декабря собралась на шопинг. Анна призналась, что была удивлена, когда ее наследнику подарили защитную маску и ПЦР-тест.

«У моего ребенка начались каникулы. Вчера после школы он такой радостный говорит: „Мама, мне подарили рождественский подарок“. Там такой пакет белый. Я спрашиваю, что ему подарили. „Одноразовый ПЦР-тест и маску“. Ребята, куда катится этот мир! Поэтому мы приехали покупать нормальные человеческие подарки родным и любимым, друзьям и всем людям», — сказала звезда.

Нетребко запечатлелась в принтованных брюках и черном полушубке. Ее образ дополняла плюшевая панамка. К слову, именно этот головной убор стал трендом. В такой же панамке ранее отметилась Наталья Водянова. Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка.

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