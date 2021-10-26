«В тренде этого сезона»: Водянова в блейзере в клетку и плюшевой панаме отметилась на прогулке

Модель провела время на природе с детьми. Она выбрала образ, который оказался актуальным, по словам имиджмейкера-стилиста Елены Бестави.

Наталья Водянова с 17 лет строит карьеру в индустрии моды. Она знакома со многими именитыми дизайнерами и не пропускает больших показов мод. Недавно Наталья и сама приняла участие в Неделе моды в Париже. К слову, во Франции она живет с мужем Антуаном Арно и пять детьми. Лишь недавно ее старший сын Лукас от первого брака уехал учиться в престижный вуз.

Сама Водянова все свободное время посвящает семье. После напряженной работы она отдохнула с Арно в Венеции. А вот на днях пара устроила насыщенные выходные наследникам. Они провели время за город в ландшафтном парке. Модель облачилась в джинсы скинни и клетчатый блейзер. Образ дополнили сапоги-трубы и плюшевая панамка. Порой Наталья надевала головной на младшего сына Романа.

Образ модели восхитил многих ее поклонников. Тем более, что такие сапоги стали хитом. Их носят многие модницы, включая Ксению Бородину. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила имиджмейкер-стилист Елена Бестави.

«Даже на прогулке с детьми Наталья выглядит очень стильно. Блейзер в клетку, рисунок на перчатках тоже напоминает клетку. Очень актуальная в этом сезоне панама. Летом вообще многие носили ее. Тогда они были из легких материалов и помогали укрыться от солнца. А сейчас более теплый вариант помогает защититься от холода. Высокие сапоги для прогулки в лесу осень удобны. К тому же они также в тренде этого сезона. Это отличный образ», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro: Елена Бестави является имиджмейкером-стилистом. Вот уже 10 лет Бестави и благодаря мастер-классам, и «Школе имиджа и стиля BestaviStyle», учит составлять рассказы о себе при помощи правильно подобранной одежды и аксессуаров. Она обучает основам создания имиджа, основам колористики, законам визуальной иллюзии и стиля.

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