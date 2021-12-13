Анна Нетребко в шубке из натурального меха и юбке плиссе цвета фуксии вышла на променад в Милане

Оперная дива вместе с сестрой принарядилась для прогулки в знаменитом городе.

Анна Нетребко в этом году отпраздновала 50-летие. Она не скрывает, что любит проводить время с родными. По ее словам, дома всегда много гостей. Более того, певица редко проводит время в одиночестве.

Уже больше месяца она находится в Италии. Артистка готовилась к большой премьере в новой постановке. Теперь она дает концерты, а в свободное время путешествует и гуляет с друзьями.

Недавно Анна посетила озеро Комо. Она была в модном пуховике цвета экрю. Певица тогда веселилась с подругами, играя в снежки, а также показывая сыну Тьяго красочные места. Накануне оперная дива уже вышла гулять с сестрой Натальей.

На этот раз они вдвоем похвастались своими зимними нарядами. Нетребко предстала в шубке из черного меха норки. Наряд дополнили юбка плиссе цвета фуксии и меховые варежки в тон. Сапожки на каблуках подчеркнули ее тонкие щиколотки.

А вот Наталья облачилась в зимнее алое пальто в клетку и белые сапоги. Она надела шапку в тон обуви. Артистка наслаждалась улицами города, который уже украсили к Рождеству.

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