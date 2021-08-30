Образы на 1 Сентября для мамы школьника: советы стилиста
Видео
Как выбрать идеальный пиджак: советы стилиста
Видео

«Траволта в зале»: Нетребко в платье с многоярусной юбкой Oscar de la Renta поднялась на сцену в Будапеште

Оперная дива дала концерт в Будапеште с мужем Юсифом Эйвазовым. Она показала несколько образов и повстречала американского актера.

«Траволта в зале»: Нетребко в платье с многоярусной юбкой Oscar de la Renta поднялась на сцену в Будапеште
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко является одной из самых известных артисток в мире. Она регулярно дает концерты, а ее график расписан на год вперед. При этом певице нравится путешествовать. Она побывала в самых разных уголках мира. В этом году оперная дива приезжала в Россию несколько раз. Она одно время жила в Санкт-Петербурге, поэтому многие улочки ей очень близки. А вот теперь звезда гастролирует по Европе.

Накануне Нетребко побывала в Зальцбурге. Там она погуляла с друзьями. А вот теперь артистка выступила в Будапеште. Она готовилась к постановке Tosca, где поет с мужем. Певица отметилась на сцене в белом платье в пол с многослойной юбкой. Наряд с алым оттенком дополняла красная вуаль. Наряд Oscar de la Renta подчеркнул талию артистки. Она выступила перед публикой, сорвав овации.

«Острый репортаж из Будапешта. Я и Юсиф будем петь „Тоску“. публика в зале, даже Джон Траволта в там, в зале», — поделилась звезда.

Для финального выхода на сцену Анна облачилась в черное платье и мерцающий кардиган. А за кулисами ее встретил Траволта. Они обнялись и пообщались.

Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Она получила много комплиментов. «Как всегда, вы великолепны Анночка», «Траволта шикарен! Позитивный, без дешевых понтов», «Какое у вас платье», «Дива блистает, все сражены», «Очень красивая», «Похудели? Такая талия», «Нереальный образ», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Тэги

Анна НетребкоАнна Нетребко последние новостиДжон ТраволтаЗвездный стильКрасота вне возрастаМодные тренды