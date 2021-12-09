Итальянские каникулы: Нетребко в сливочном пуховике на запах и объемной шапке отметилась у озера Комо

Оперная дива не только насладилась красочными видами, но и сыграла в снежки.

Анна Нетребко является одной из самых известных оперных артисток в мире. Ее всегда с радостью ждут в театрах. Минувшей осенью награду певице вручила сама королева Швеции. Анна привыкла к регулярным гастролям.

Она лишь недавно сделала вынужденный перерыв. Певица провела несколько недель в Нью-Йорке. А недавно она выступила в Милане, став главной актрисой в новой постановке.

И пока ее муж Юсиф Эйвазов находится в Москве на съемках, она устроила себе небольшое путешествие. Вместе с сестрой Натальей и сыном Тьяго артистка приехала к озеру Комо. Там они смогли не только насладиться красочными видами.

Нетребко предстала в сливочном пуховике оверсайз и брюках клеш. Она выбрала яркую вязаную шапку ультрамаринового цвета. А вот ее сестра была в дутом пуховике с принтом.

«Острый репортаж из Лаго ди Комо!» — объявила звезда.

Анну сразу обстреляли снежками. Она заулыбалась и едва не выронила телефон. Певица смогла повеселиться и вспомнить детство. Поклонники восхитились тем, как выглядит оперная дива. Многие отметили, что она выглядит счастливой.

«Бог мой, какие красивые!», «Божественно хороша», «Какие роскошные», «Какая вы яркая», «С сестрой очень похожи», «Анна, мы гордимся вам», «Анна — прекрасный наряд», «Как сын вырос», «Ну прям счастье в каждом фото», «Какая красотища», — прокомментировали пост пользователи Сети.

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