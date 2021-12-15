Красиво утеплилась: Екатерина Климова в сливочной шубке и модных лоферах отметилась в ГУМ-е

Екатерина Климова может похвастаться не только ролями в кино, но и насыщенно личной жизнью. Несколько лет назад она развелась с Гелой Месхи. Даже ради дочки Изабеллы они не стали сохранять брак.

Примечательно, что от прошлых отношений у артистки есть сыновья Матвей и Корней, а также взрослая дочка Елизавета. И хоть скоро звезде исполнится 44 года, она продолжает восхищать поклонников своим моложавым видом.

Обычно Климова находится на съемках. Ей приходится ездить в разные города. Но на этот раз она насладилась прогулкой по Москве. Если ранее актриса отметилась в модном пуховике, то теперь она предстала в сливочной шубке из натурального меха, брюках в тон и джемпере.

Модные лоферы с мехом дополнили ее монохромный образ. Екатерина покрасовалась на открытии магазина, а потом прогулялась по Красной площади.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие одарили ее комплиментами. К слову, сливочный цвет стал актуальным в этом году. Лиза Арзамасова, Юлия Проскурякова и другие звезды тоже выбирают этот оттенок.

«Ну какая красивая», «Екатерина всегда женственная», «Ну что за чудо», «Так вам идет этот цвет», «Очень уютный наряд», «Такая красавица и одна», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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