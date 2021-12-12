«Не разрешают вскипятить утюг!»: Климова поделилась забавными рассуждалками дочки от Месхи о новогоднем подарке

Екатерина Климова поделилась со своими поклонниками в личном блоге видеопосланием, которое записала для нее младшая дочь от актера Гелы Месхи.

В кадре Белла умилительно-смешно делится своими страданиями по поводу того, что она не может придумать новогодний подарок для кого-то из близких.

Оказывается, принцесс ей надоело рисовать, лепить из пластилина ока красиво не умеет, могла бы убраться в гостиной, но это тоже – так себе вариант.

«Что я могу сделать своими руками, если я не умею чай готовить? И кофе она не любит! У нее диета от кофе! И чай я не умею готовить, потому что мне не разрешают вскипятить утюг!» — пролепетала Белла Месхи.

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