«Моя жизнь – бразильский сериал»: почему Климова развелась с Петренко, полюбила, но отпустила Месхи и с кем счастлива сегодня

Екатерина Климова сегодня — одна из самых востребованных и узнаваемых актрис театра и кино. Звезда снимается на экране, успевает регулярно выходить на подмостки, а также воспитывает четверых детей.

При этом с годами Климова становится только моложе и краше. Поклонники не перестают петь любимице дифирамбы, в комментариях под публикациями в ее Instagram практически невозможно отыскать хейт или ненависть, которыми полна соцсеть. При этом гладкой и спокойной свою жизнь звезда едва ли назовет. По ее мнению, у нее на личном — настоящий бразильский сериал. Или цыганская сага.

Екатерина Климова: детство, родители, отец

Екатерина Александровна Климова родилась в московской семье 24 января 1978 года. Ее отец Александр Григорьевич Климов был художником, мать Светлана Владимировна — домохозяйка. Катя стала вторым ребенком, ее сестра Виктория старше нее на 4 года.

Воспитанием дочек мать занималась в одиночку. Когда Кате было 9 месяцев от роду, ее отца признали виновным в непреднамеренном убийстве и посадили на 13 лет. Все детство девочка жила с мыслью, что папа в командировке. И когда он вернулся к семье в ее 13-тилетие, дочери пришлось знакомиться с отцом заново.

Но именно папа стал для будущей звезды настоящей поддержкой и опорой, давал советы в личной жизни и карьере. Когда актриса рассказывала о своей семье в интервью «Судьба человека» на телеканале «Россия 1», она назвала отца своим ангелом-хранителем.

В школе Катя Климова училась плохо, любила общаться со сверстниками и тусоваться в подъездах. Но отец вышиб, что называется, дурь из дочери-подростка, и она смогла взять себя в руки и поступила в Щепкинское театральное училище, которое окончила с красным дипломом.

Екатерина Климова: карьера

Актерскую карьеру Екатерина Климова начала на сцене театра Российской армии в роли Дездемоны в 1999 году. В 2001 году ей за эту роль вручили «Хрустальную розу Виктора Розова». На подмостках этого храма искусств актриса сыграла в таких спектаклях, как «Пена дней», «Скупой», «Много шума из ничего», «Ленинградский романс», «Заговор по-английски» и других.

В антрепризе «Любовные письма», который с аншлагом проходит на разных сценах страны, Климова сыграла в паре с Гошей Куценко.

Кроме того, в репертуаре звезды — спектакль «Мастер и Маргарита», где она исполнила главную женскую роль, и «Боинг-боинг».

В кино Климова дебютировала в 2001 году. Это была эпизодическая роль Жанны Д’Альбре в картине «Яды, или Всемирная история отравлений» Карена Шахназарова. Затем были сериал «Дальнобойщики» и «Игры в подкидного», где она уже исполнила главную роль.

В 2003 году Климова сыграла в сериале «Московские окна» в паре с Игорем Петренко, в комедии «Прощание в июне» и в том же году прошла кастинг в «Бедную Настю».

Именно работа в сериале «Бедная Настя» стала переломной в карьере Климовой. В 2003 году после выхода на экран исторической теленовеллы ее героиня Наталья Репнина стала одним из любимых персонажей у зрителей. Сериал имел ошеломительный успех во всем мире — его выкупили три десятка стран, включая США и Китай.

С Игорем Петренко Екатерина Климова появилась еще в нескольких фильмах: «Грехи отцов» (2004 г.), «Мы из будущего 2» (2010 г.), «Мечты из пластилина» (2012 г.), «Отмена всех ограничений» (2014 г.).

Среди фильмов, которые удвоили славу Климовой, стали «Мы из будущего» (2008 г.), «Антикиллер ДК» (2009 г.), «Любовь под прикрытием» (2010 г.), «Матч» (2012 г.), «Подарок с характером» (2014 г.), «Елки новые» (2017 г.).

Яркими ролями актриса отметилась в сериалах «Моя Пречистенка», «Каменская 4», «Побег», «Мосгаз», «Однажды в Ростове», «Волчье солнце», «По законам военного времени», «Григорий Р.», «Молодежка». Всего в фильмографии Екатерины Климовой « более 70 проектов.

В карьере Климовой был опыт съемок в музыкальном клипе. В 2011 году актриса снялась в видео Стаса Михайлова на песню «Спаси меня».

Кроме того, актриса преподавала сценическую речь и актерское мастерство в детском модельном агентстве, снималась и продолжает сниматься в рекламе на радио и телевидении, имеет вокальный талант. Песни в исполнении Климовой, например, звучат в телесериалах «Игры в подкидного», «Бедная Настя» (романс «О, если б грусть моя…»), фильме «Мы из будущего» (романс «За все спасибо, добрый друг…»)», в мюзикле «Бюро счастья».

А вот сама Екатерина Климова своей главной в жизни ролью назвала роль мамы. У нее четверо детей, хотя иметь нескольких наследников она никогда не мечтала.

Екатерина Климова: личная жизнь

«Вся моя жизнь похожа на бразильский сериал или цыганскую сагу — в ней было столько страстей!» — призналась красавица Климова в одном из интервью, когда рассказывала о личном. При этом каждое ее чувство было серьезным, а мимолетных романов в ее судьбе не случалось.

Первым мужем актрисы стал ее школьный бойфренд Илья Хорошилов, в которого она влюбилась в 15 лет. «Это юношеская любовь, первая. Закончилось все это свадьбой», — рассказывала актриса Борису Корчевникову.

По достижении 18 лет Екатерина и Илья стали снимать квартиру, поженились, девушка поступила в театральное училище и услышала от возлюбленного пророческие слова:

«Мы стояли в подъезде, шел дождь, я ему призналась, что иду в театральный институт. И он сказал: «Ну вот, теперь ты станешь актрисой и меня бросишь».

Брак Климовой и Хорошилова продлился 12 лет, за это время у них родилась дочь Елизавета в 2002 году. И когда актриса влюбилась в коллегу по съемочной площадке, то долго не могла себе позволить разбить семью — свою и своего нового возлюбленного.

И все-таки от Хорошилова Климова ушла. Новым мужем звезды стал ее партнер по фильму «Московские окна» и сокурсник по театральному вузу Игорь Петренко. В 2003 году они снова стали сниматься в одной картине, «Лучший город Земли», и уже не смогли противостоять нахлынувшим эмоциям.

«Это было сильное чувство, у нас были откровенные разговоры, мы не могли скрыть это ни от себя, ни от окружающих. Я бы никогда не посмела разрушить свою семью, лишить дочку Лизу счастья гармоничной семьи, примера перед глазами на всю жизнь. Все это было, конечно, разрушено мною. И я пошла в эти отношения не глядя, не оборачиваясь», — вспоминала звезда в студии программы «Судьба человека».

На тот момент и у Климовой, и у Петренко были семьи. Но в 2004 году они поженились. Екатерине казалось, что это и есть ее судьба. Она была уверена, что отношения с Петренко у нее продлятся всю жизнь. Они стали родителями дважды — в 2006 году родился сын Матвей, а в 2008-м — Корней.

Но брак Климовой и Петренко, как обозначила сама актриса, разбился вдребезги на мелкие осколки. Причиной развода стал алкоголь — глава семьи стал пить практически ежедневно. И когда обманул жену, сказавшись больным, пошел кутить в командировке в ресторан, а обман вскрылся, Климова собрала вещи, троих детей и собаку и ушла. Начинать жизнь сначала.

«Мы не близки по духу и никогда не будем», — объясняла актриса, когда говорила, что сохранить дружеские отношения после развода ей с Петренко не удалось.

Правда, о том, что Климова и Петренко расстались, публика и друзья не знали до последнего. Всем вокруг пара говорила, что звездная мама с детьми живут за городом, на свежем воздухе, пока папа зарабатывает деньги. А в это время Климова сама добывала на пропитание и обеспечивала детей.

Своего третьего мужа Екатерина Климова встретила на съемках сериала «Волчье солнце» в 2013 году. Актер Гела Месхи был на восемь лет младше нее, но преградой это не стало, как и наличие трех детей у красавицы Климовой.

«Он меня сразил своей смелостью, у меня не было времени даже задуматься, что произошло, как и когда. Мне пришлось сдать позиции. Гела делал мне предложение практически сразу, и не раз — и на Эйфелевой башне, и в Америке — куда бы мы ни приезжали, он пытался это сделать романтично, у меня не было повода сомневаться в его чувствах», — рассказывала звезда.

Они стали жить гражданским браком, в 2015 году сыграли свадьбу. Вскоре родилась дочка Изабелла. Но через четыре года Екатерина и Гела расстались. Климова сама проявила инициативу развестись.

«У него были свои планы до встречи со мной — карьера. Мужчине нужна свобода, мужчине нужна тишина, какое-то время подумать. Он всегда выбирал, в отличие от меня, материал, где ему сниматься. И когда ты не многодетный отец, у тебя есть возможность выбирать, ждать какого-то своего Гамлета годами. И мне показалось, что Гела стал такой раб лампы», — говорила звезда в интервью.

В настоящее время Екатерина Климова скрывает свою личную жизнь, демонстрируя идиллическое материнство. Занято ли ее сердце кем-то из мужчин, она не раскрывает.

«Со мной сложно познакомиться, со мной сложно завести какие-то отношения, только безумец, мне кажется, способен приблизиться ко мне», — говорила красавица в 2020 году.

Екатерина Климова: горячие фото

Звезда театра и кино Екатерина Климова стала одним из секс-символов шоу-бизнеса. В 2016 году красавица заняла 11-е место в рейтинге журнала Maxim «100 самых сексуальных женщин страны». И с тех пор не покидает его.

Екатерина Климова: внешность, пластика

Природа наделила Климову невероятно выразительной внешностью и стройной фигурой, которая после четырех родов осталась точеной и по-прежнему вызывает восхищение у поклонников. При росте 168 см она весит 56 кг.

Звезда не скрывает своих секретов красоты. Она регулярно посещает косметолога, но не прибегает к радикальным процедурам типа пластики, ограничиваясь уходом и увлажнением. В ее рационе — спорт и плавание, которыми она старается заниматься регулярно.

Екатерина Климова сейчас

В настоящее время Екатерина Климова остается одной из самых востребованных актрис в кинематографе. Звезда задействована в съемках продолжения сериала «По законам военного времени», много снимается в рекламе косметики и автомобилей.

В своем микроблоге в Instagram Климова периодически рассказывает о закулисье своей работы и семейной жизни. Многодетное семейство проживает за городом, в большом доме, куда часто приезжают отцы наследников Климовой, и вместе они отмечают детские дни рождения.

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