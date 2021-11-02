Утеплилась красиво: Бородина облачилась в пальто с принтом pied-de-poule и модные лоферы

Ксения Бородина знакома публике, так как давно ведет шоу «Дом-2». Она не покидала свой пост, а вот ее напарницы Ксения Собчак и Ольга Бузова уже работают на других проектах. В этом году произошли перемены и у Бородиной, но не на работе, а в личной жизни. Она развелась с Курбаном Омаровым. После этого телеведущая стала больше веселиться с подругами, ходить в караоке и на вечеринки.

Но этой осенью у Ксении также много тренировок. Она участвует в «Ледниковом периоде», поэтому у нее стало больше теплой одежды, чтобы проводить время на ледовой арене. На днях телеведущая отметилась в пуховой жилетке Bottega Veneta.

А после очередного проката Бородина запечатлелась в пальто с принтом pied-de-poule. Модные лоферы на толстой подошве дополнили ее лук.

Примечательно, что ранее она уже хвасталась лоферами. Такие же есть у Ляйсан Утяшевой. Обувь на тракторной подошве актуальна не первый сезон. А такое же пальто выбрала Алсу для встречи с подругами.

Поклонники восхитились тем, как одета Ксения. Многие адресовали ей комплименты. «Ну просто красотка», «Какое крутое пальто», «Тренд охватил всех! У Алсу такое же пальто», «Какая стиляга», «Ну очень круто выглядишь», — стали писать пользователи Сети.

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