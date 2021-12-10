Щеки порозовели: Проскурякова в сливочном пуховике и шапке цвета Барби покаталась на ГУМ-катке

Жена Игоря Николаева провела вечер с подругами. Они отметились на Красной площади.

Юлия Проскурякова в следующем году отметит 40-летие. Она участвовала в различных телепроектах. У артистки появились тысячи поклонников. Она в свою очередь умело совмещает карьеру и материнство.

Артистка счастлива в браке с Игорем Николаевым. Они вместе 11 лет и воспитывают дочку Веронику. Не так давно композитор дал концерт в Москве, где выступила и его жена. Сюрпризом для поклонников стал выход на сцену шестилетней наследницы пары.

С наступлением зимы стартовали новогодние съемки, но звезды находят время и для простых радостей. 9 декабря Проскурякова отправилась на ГУМ-каток с подругами. Она облачилась в длинный стеганы пуховик цвета экрю и вязаную шапку оттенка Барби.

Ее лук дополнили джинсы и горчичные ботинки. Певица встала на коньки и насладилась катанием на главной площади страны. Она в какой-то момент упала, но это не испортило ей настроение.

«Когда давно не стояла на коньках, а очень хотелось снять видео и почувствовать себя немного Евгенией Медведевой, но что-то пошло не так», — написала звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит артистка. Многие посчитали, что она похорошела. К слову, дутые пуховики стали актуальны в этом сезоне. Сливочный цвет пуховика выбрала и Анна Нетребко. «Ну какая хорошенькая», «Прелестный вечер у вас выдался», «Как мне нравится ваш пуховик», «А Игорь где? Вы чудесная пара», — стали писать пользователи Сети.

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