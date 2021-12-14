И младший с клюшкой: Шубская засняла, как Овечкин играет с сыновьями в хоккей в своем особняке

Хоккеист решил повеселиться с наследниками. В его доме оказалось много места для игр.

Александр Овечкин является капитаном клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Он обладает множеством наград и даже получил Кубок Стэнли в 2018 году. Хоккеист счастлив в браке с Анастасией Шубской. Дочка актрисы Веры Глаголевой подарила ему сыновей: Сергея и Илью.

Пара часто приезжает в Россию. В этом году они привозили наследников на лето в Москву. А недавно Шубская отдохнула в родными в Мексике. Там она отпраздновала день рождения.

Обычно Овечкину часто приходится уезжать на соревнования, поэтому с семьей он старается проводить все свободное время. Зимние дни супруги проводят в Вашингтоне, где у спортсмена свой особняк.

Накануне они сводила старшего сына к Санта-Клаусу, а потом погуляли с детьми в парке. А вот вечером 13 декабря Александр поиграл с малышами дома. В его просторной гостиной поместились игрушечные ворота. Не только трехлетний Сережа, но и годовалый Илья бегал с клюшкой.

«2:1 Сергей Овечкин» — закричал хоккеист, когда старший сын забил шайбу в ворота. «Папа забил! Молодец, пап!», — поздравила Шубская мужа, когда уже он показал мастерство.

Когда в гостиной появилась в большая собака, а младший наследник стал бегать и кричать, жена спортсмена едва сдержала эмоции.

«Дурдом!» — отметила она.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие оценили интерьер в доме. Другие отметили, что малыши очень похожи на папу и унаследовали его талант. «Ну какие милые мальчики», «Александр бесподобный папа», «Вот это у вас дом! Хоккейное поле можно соорудить», — стали писать пользователи Сети.

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