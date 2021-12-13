Шубская в черном мини-платье вместе с Овечкиным сводила сына к Санта-Клаусу

Хоккеист уже готовится к праздникам. Его старший наследник попросил подарок лично у Санты.

Александр Овечкин не скрывает, что ему приходится часто ездить на игры в разные города и страны. Сам он уже давно живет в США, где тренируется со своей командой. Рядом с ним находится жена Анастасия Шубская. У пары подрастают сыновья Сергей и Илья. Хоккеист признавался, что мечтает о дочке. В этом году супруги приезжали в Россию, а потом отдохнули в Мексике.

Теперь Овечкин вернулся в свой дом. Пока у него выдались свободные дни, которые он посвящает семье. Накануне влюбленные решили сводить старшего сына к Санта-Клаусу.

Примечательно, что мальчик был рад возможности лично попросить подарок у Санты. Для такого случая Анастасия облачилась в платье-рубашку черного цвета с поясом. Наряд подчеркнул ее стройные ноги. Хоккеист был в брюках и футболке. Они сделали памятные фото.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие были в восторге от того, как спокойной ведет себя ребенок. Другие отметили, что Овечкин и Шубская — идеальные родители.

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