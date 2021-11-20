Каникулы в Мексике: Шубская в платье-рубашке с поясом и золотистых босоножках появилась на ужине

Жена Александра Овечкина нарядила для вечера в ресторане на курорте.

Анастасия Шубская уже пять лет счастлива в браке с Александром Овечкиным. Дочка Веры Глаголевой во всем поддерживает хоккеиста и уже подарила ему сыновей: Сергей и Илью. В этом году она привозила малышей в Россию и провела много времени с родными.

А недавно жена спортсмена приехала отдыхать в Мексику. Там она отпраздновала свое 28-летие без возлюбленного, но с сестрой, отцом и племянниками.

Каждый день Шубская ходит на пляж. Она показывают, как растут ее сыновья. Также жена Овечкина любит наряжаться. Для ужина она выбрала платье-рубашку небесного цвета с поясом.

Силуэтный наряд дополнили золотистые босоножки на шпильке и сумка под змею. Анастасия запечатлелась в ресторане, показав стройные и загорелые ноги. Платье подчеркнуло ее достоинства. Она распустила волосы и сделала неброский макияж.

«Время ужина», — написала звезда.

Поклонники были восхищены ее нарядом и стройной фигурой. Она всего год назад родила второго ребенка. Многие отметили, что у нее ноги как у модели.

«Настя, вы безумно красивая!», «Глаз не оторвать!», «Нереальная», «Ноги роскошные», «Очень красивое платье!», «Просто прекрасная! И душой, и сердцем, и внешностью», «Выглядите сногсшибательно», «Просто модель», — прокомментировали пост подписчики.

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