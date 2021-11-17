Столько счастья: Шубская засняла бегущего по пляжу годовалого сына Овечкина

Анастасия Шубская уже давно живет в США. Младшая дочка актрисы Веры Глаголевой счастлива в браке с хоккеистом Александром Овечкиным. В свое время на их свадьбе в Москве гуляли все «сливки» отечественного шоу-бизнеса.

Возлюбленная уже подарила мужу сына Сергея. Трехлетний мальчик занимается хоккеем. А в прошлом году у пары родился второй сын Илья.

Летом Шубская привозила детей в Россию. Она часто устраивала посиделки с родными. А теперь светская львица отдыхает на курорте. Овечкин уехал на очередную игру, поэтому свой день рождения она отпраздновала в кругу родных, но без мужа.

А вот 17 ноября Анастасия провела день на пляже. Она поделилась трогательными кадрами, на которых вела за ручку годовалого сына. Мальчик был в шортах, футболке и кепке.

Потом ей удалось запечатлеть, как малыш бежит по побережью и улыбается. Догнал их и подросший Сергей. Он напугал маму, схватив ее. К слову, также проводят время с ней на отдыхе сестра Мария Нахапетова и племянники.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Многие отметили, что малыши похожи на папу. «Какие красивые детки», «Илья так подрос», «Сколько счастья в этой улыбке», «Малыш такой сладкий», «Это самые счастливые мгновения», «Словно в кино», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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