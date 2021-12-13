Малыши в модных пуховиках: Шубская запечатлела, как Овечкин гуляет с подросшими сыновьями в парке

Знаменитый хоккеист провел время с наследниками в Вашингтоне.

Александр Овечкин является одним из самых титулованных российских хоккеистов. Он трехкратный чемпион мира и обладатель Кубка Стэнли. Спортсмен счастлив в браке с Анастасией Шубской.

Они вместе уже больше пяти лет. Примечательно, что они много путешествуют. Не так давно пара отдохнула в Мексике. Там возлюбленная спортсмена отметила свой день рождения в кругу родных.

А вот накануне Овечкин с женой посетили Санта-Клауса. Они привели к нему своего старшего сына Сергея. А вот потом пара решила устроить прогулку в парке. Хоккеист предстал в кремовом спортивном костюме.

Он вел за руки наследников. У них были одинаковые белые джинсы и черные ботинки. Старший сын предстал в клетчатом пуховике, а младший — в синем. Александр усадил их на качели.

«Мы решили пойти погулять на площадку детскую в парк», — пояснила Шубская.

Дети улыбались, когда качались на качелях. Примечательно, что в Вашингтоне еще нет снега. Лишь пожелтевшие лисья лежат на лужайке.

Поклонники восхитились семейной идиллией. Многие отметили, что Александр идеальный отец. «Ну что за сладкие малыши», «Как у вас тепло», «Александр прекрасный папа! Как он рассмешил их», «У вас так красиво», «Мальчики уже так выросли», «Такие модники», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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