Зимний хит: Бородина покрасовалась в белоснежном пуховике Louis Vuitton и модной шапке

Ксения Бородина является ведущей шоу «Дом-2». Она привыкла быть в центре внимания. Не только на съемках, но и в обычной жизни Ксения предпочитает наряжаться.

Оне не скрывает, что хорошо зарабатывает, поэтому регулярно пополняет гардероб дорогостоящими обновками. Звезда не раз признавалась, что любит хорошо выглядеть, но при этом зимой ей не нравится тот факт, что приходится выбирать многослойные образы.

Но пока Ксения собирается уехать в отпуск только на новогодние каникулы, поэтому изрядно утеплилась. Ранее она носила приталенный черный пуховик, а также шубу. Теперь телеведущая похвасталась обновками.

Она облачилась в белоснежный пуховик Louis Vuitton, а также ботинки на шнуровке в тон. Образ также дополнила вязаная шапка Louis Vuitton и принтованный шарфик.

Поклонники восхитились ее теплым аутфитом. Многие признались, что не узнали бы ее на улице в таком наряде. «Очень круто!», «Так идет белый цвет», «Это просто роскошно», «Ну выглядит дорого! Хоть и пуховик», «Ксения, у вас идеальные образы», «Какие крутые вещи», «Пуховик бомбический», — прокомментировали пост подписчики.

Примечательно, что дутые пуховики стали трендом, как и вязаные шапки. Их носят Анна Нетребко, Саша Савельева, Юлия Барановская и другие модницы.

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