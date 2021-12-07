Идеальный монохром: Бородина в модном пуховике Prada и сапогах-трубах отметилась в ЦУМе

Телеведущая указала на два минуса примерочных. Она призналась, что ей портит шопинг.

Ксения Бородина уже длительное время работает на ТВ. Она не скрывает, что шоу «Дом-2» приносит ей хороший доход. Ксения также ведет и другие передачи. Она признавалась, что ей также приносит хороший доход реклама в соцсетях.

По этой причине артистка часто балует себя дорогими обновками. После развода с мужем Курбаном Омаровым она стала выбирать еще более женственные наряды, так как чаще выходит в свет.

больше по теме Стильный лифтолук: Бородина в дутом пуховике и укороченных джинсах отправилась на шопинг Телеведущая решила пополнить гардероб новыми нарядами.

В последнее время Бородина редко сидит дома. Она не только ездит на тренировки «Ледникового периода». Телеведущая решила восполнить то, в чем раньше себя ограничивала. Она посещает вечеринки и светские рауты.

На этот раз Ксения оказалась в ЦУМе после выступления на льду. Она решила присмотреть себе новые наряды. В примерочной телеведущая запечатлелась в дутом пуховике Prada и ботинках-трубах в тон. Образ дополнили лосины и белый бадлон.

«Мы с Наташкой стоим и жалуемся, что в ЦУМе ужасные зеркала! Ребят, если вы меня слышите, поменяйте, пожалуйста, у вас плохой свет и плохие зеркала. тут раздеваешься, и ощущение, что целлюлит пачками висит, хотя это не так», — пожаловалась звезда.

Поклонники восхитились тем, как выглядит Бородина. Многие отметили, что следят за ее образами. «Какая вы крутая», «Вот это наряд», «У вас фигура идеальная», «Как я тащусь от пуховика и сапог», «У вас безупречный вкус», «Ну что за красота», «Просто прелесть», «Как вам удается зимой так круто выглядеть», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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