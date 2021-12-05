«Ох, как смело»: Лорак в сверкающем платье в пол с разрезом сверкнула мощными бедрами на сцене

Певица приготовила пикантные образы для «Песни года». Поклонники были восхищены ее фигурой.

Ани Лорак уже больше 25 лет выступает на сцене. Она завоевала любовь миллионов поклонников. Певица обладает не только сильным вокалом, но и эффектной внешностью. Она признавалась, что много работает над фигурой.

Более того, она умело подбирает себе наряды. Артистке нравится выглядеть максимально женственно. Она носит как костюмы, так и юбки. Для выступлений звезды предпочитает выбирать особенно броские луки.

4 декабря в Москве состоялась «Песня года». Ведущими мероприятия снова были Сергей Лазарев и Лера Кудрявцева. А на сцене выступили: Лариса Долина, Полина Гагарина, София Ротару, Филипп Киркоров, Кристина Орбакайте и другие звезды. Для такого случая Лорак приготовила три образа. она примерила как короткое платье с леопардовым принтом, так и атласный наряд с декольте.

А вот напоследок артистка приготовила женственный лук. Она вышла на сцену в мерцающем платье в пол с открытыми плечами и глубоким разрезом. Наряд подчеркнул ее изгибы фигуры. Она дефилировала, исполняя свой хит. Благодаря разрезу она засветила рельефные бедра.

Поклонники были сражены тем, как выглядит артистка. Многие осыпали ее комплиментами. «Какая красотка», «Вот это платье! Феерия», «Просто богиня!», «Каролина, краше вас нет никого», «Вы точно всех затмили», «Ну что за дива, сложена и хороша», «Ох, как смело», «Какой вид», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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