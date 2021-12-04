74-летняя София Ротару в мерцающем алом костюме и на каблуках появилась на «Песне года»

Артистка приехала в Москву, чтобы принять участие в «Песне года». Она смогла произвести фурор. Ее осыпали цветами.

София Ротару живет на Украине. Она уже не часто выступает, предпочитая проводить время с семьей. Ее окружают родные: сын Руслан с женой Светланой. У артистки также есть внуки: Анатолий и София.

В этом году она приезжала в Россию, чтобы выступить на «Новой волне». А потом артистка отпраздновала свой день рождения с родными в Италии. В последнее время она предпочитала отдыхать в дали от посторонних глаз.

Но на днях Ротару приехала в Москву. Она приняла участие в новогодних съемках, а 4 декабря певица появилась на «Песне года». Это юбилейный концерт, на котором собралось много звезд.

На сцену артистка вышла в алом мерцающем костюме и черной блузке. Наряд струился, когда она дефилировала по сцене. Туфли на каблуке дополнили ее лук. София Михайловна исполнила свои хиты. Публика встретила ее стоя и криками: «Браво»! Звезду усыпали букетами цветов, которые пришлось уносить танцорам.

Особенную награду Ротару вручил Игорь Крутой. Он вспомнил, что 50 лет назад была создана группа «Червона рута», в которой была певица. Столько же лет исполнилось в этом году с «Песне года».

Поклонники осыпали комплиментами 74-летнюю артистку. «Вечно молодая», «Все цветы только для вас», «Весь зал был ваш! Любимая», «Какая красотка», «Наряд роскошный и сама дива», «Вы просто прелестные», «Ротару всегда хороша», «Какая вы роскошная женщина», — прокомментировали кадры подписчики.

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