«Ой, все встретились»: Орбакайте в струящемся алом платье в пол поцеловала Преснякова на «Песне года»

Певица выступила на юбилейном концерте, где встретила отца своего сына Никиты. Они с нежностью поприветствовали друг друга.

Кристина Орбакайте уже давно выступает на сцене. Так как она дочка Аллы Пугачевой, то с малых лет была рядом с творческими людьми. Теперь и сама Кристина актриса и певица.

Она смогла стать счастливой, выйдя замуж за бизнесмена Михаила Земцова. У них подрастает дочка Клавдия. А от прошлых отношений у нее есть сыновья: Дений Байсаров и Никита Пресняков. Со всему нее тепле отношения.

В этом году Орбакайте почти не покидает Москву. Она принимает участие в съемках и посещает светские рауты. 4 декабря певица приехала на «Песню года».

Там собралось множество звезд: Филипп Киркоров, Ани Лорак, Игорь Николаев, Полина Гагарина, София Ротару и другие артисты. Кристина для особенного юбилейного концерта выбрала алое платье в пол с нитками камней от шеи до талии. Она распустила волосы и сделала яркий макияж.

Певица перед началом мероприятии встретила Киркорова, а потом и Владимира Преснякова. Она поцеловала в щеку отца своего старшего сына. Нежному приветствию удивился король отечественного шоу-бизнеса.

«Ой, все встретились», — отметил он.

Но потом Орбакайте с улыбкой выступила на сцене. А потом позировала для прессы с Григорием Лепсом. Публика восхитились тем, как выглядит артистка. Она многих сразила ярким и женственным нарядом.

«Ох, Кристина! Какое платье», «Вот это да, просто роковая дива», «Очень красивая! Вся в маму», «Кристиночка, вы само очарование», «Какая стройная, просто лань», «Как мне нравится ваш образ», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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