С акцентом на талию: Лорак в силуэтном платье с хищным принтом предстала на «Песне года»

Певица выбрала броский образ для юбилейного концерта «Песня года», который прошел в Москве.

Ани Лорак не перестает работать над собой. Она не раз гастролировала по России и Европе. А после расставания с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, певица стала сама заботиться о дочке Софии.

Более того, поклонники заметили, что она похорошела и стала выбирать более женственные образы. На днях артистка повеселилась на вечеринке у Филиппа Киркорова, где была с наследницей.

А вот 4 декабря Лорак отправилась на юбилейный концерт «Песня года». Ведущими вечера стали Лера Кудрявцева и Сергей Лазарев. Певица для такого случая выбрала яркий наряд.

Она продефилировала за кулисами в золотом мини-платье на запах с хищным принтом и рукавами-фонариками. Наряд с леопардовым принтом подчеркнул талию. Каролина ( настоящее имя звезды, — Прим. ред.) также надела босоножки на шпильке.

На сцене Лорак предстала с Кристиной Орбакайте, Игорем Крутым, Ларисой Долиной и другими артистами. Они спели вместе и открыли концерт, который покажут зрителям в первых числах января.

Поклонники восхитились тем, как выглядит певица. Многие одарили ее комплиментами. «Вот это наряд!», «Какая у вас талия», «Так изящно двигаетесь», «Вы просто красотка», «Каролина, вот это ножки! Как вам идет платье», «Ох, вот красота», «Меня поразили ваши параметры», «Лорак, ну как вы красивы», «Образ безумно яркий», «Кошечка», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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