Просто леди: Ани Лорак в модном дутом пуховике и с плюшевой сумкой предстала в первый день зимы

Ани Лорак является популярной украинской исполнительницей. Она не скрывает, что имеет большую армию поклонников. Для них певица не только создает красочные шоу, но и следит за внешностью.

В свои 43 года она много занимается спортом, чтобы быть в хорошей форме. Артистка также следит за модой. На концертах ее можно увидеть в мерцающих нарядах. В обычной жизни ей нравится выглядеть стильно и женственно.

На днях Лорак отметилась в песочном пальто. А вот в первый день зимы певица решила показать, как утеплилась. Она продефилировала в особняке в дутом пуховике оверсайз, который сочетала с лосинами и грубыми ботинками на толстой подошве. Артистка дополнили свой образ плюшевой сумкой Bottega Veneta. Каролина (настоящее имя звезды. — Прим. ред.) подчеркнула стройные ноги.

К слову, дутые пуховики стали трендом. Стеша Маликова, Лиза Арзамасова и другие модницы носят такие пуховики. Также в моде и грубые ботинки.

«Какая классная», «Это очень стильно», «Идеальный образ», «Теперь и я хочу такой пуховик», «Ну просто сногсшибательная», «Такая девушка всегда привлекает внимание», «Это очень красиво! Вы бесподобны», «Как хочется видеть вас всегда такой», «Дива наша», — прокомментировали пост подписчики.

Смотрите также:

Еще больше интересных роликов на нашем YouTube-канале.