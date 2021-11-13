Стильно утеплилась: Арзамасова в модном пуховике цвет экрю отправилась с сыном в гости

Лиза Арзамасова уже давно стала актрисой. Ее прославила роль в сериале «Папины дочки». Но с тех пор она выросла, а ее копилка пополнила яркими ролями в кино. За последний год много изменений произошло и в ее личной жизни.

Артистка вышла замуж за Илью Авербуха. Несмотря на большую разницу в возрасте, они демонстрируют семейную идиллию. А не так давно у них родился сын Лев.

Арзамасова впервые стала мамой. Она много внимания уделяет малышу. Актрисе нравится подбирать ему наряды. Она и сама наряжается, когда идет с ним гулять. Недавно артистка побывала на съемках «Ледникового периода».

А теперь она отправилась в гости с сыном. Лиза облачилась в дутый пуховик цвета экрю. Такой фасон в моде не первый сезон. Лариса Долина, Глюкоза, Анна Нетребко и другие звезды тоже поддержали тренд на модные пуховики.

А вот малыш Лев был в вязаном комбинезоне. Актриса запечатлелась с наследником на руках. Она пошутила, что они оделись в одной гамме не сговариваясь. По всей видимости, ей нравится стиль family look. Поклонники пришли в восторг. Многие адресовали звезде комплименты.

«Какая прелесть, Лиз! Очень приятно видеть Левушку!», «Так мило. Левушка подрос», «Лизушка — вы прелесть! Материнство к лицу», «Левушке уже 3 месяца будет 14 ноября , самый сладкий возраст», «Вы такие стильные с Левушкой», «Смотритесь как единое целое, такая милота», — прокомментировали пост подписчики.

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